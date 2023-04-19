Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Весна в горах забыла, что она весна: на горе Поп Иван снежно и с температурой -6
В ГСЧС советуют любителям активного отдыха тщательно планировать свои туристические маршруты, объективно оценивая собственные силы и физическое состояние.
Но самое главное — следить за изменениями погодных условий.
Пресс-служба ГСЧС добавила заснеженную фотографию с Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван.
Сейчас там облачно, туман, снег, а видимость до 20 м. Температура на горе -6°С, ветер северо-восточный, 9 м/с.
Там добавили, что весна в горах забыла, что она весна.
Накануне в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшую неделю потепления не ожидается — температура воздуха почти не изменится, однако уменьшится количество осадков.
Подробнее с прогнозом погоды на неделю, вы можете ознакомиться в нашем материале.
Источник: ГСЧС
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