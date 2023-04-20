Не успела сбежать за границу: в Киеве задержали “чиновницу” так называемого МВД ДНР

Экс-сотрудница “миграционной службы МВД ДНР” еще в начале полномасштабного вторжения РФ переехала в Киев под видом переселенки с востока и планировала в дальнейшем сбежать за границу.

Однако контрразведка Службы безопасности Украины установила ее местонахождение и задержала в съемной квартире.

Женщине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает заключение до 8 лет.

Жительница Донецкой области в сентябре 2014 года добровольно пошла работать на врага, ее назначили “старшим инспектором отдела адресно-справочной работы” так называемой миграционной службы МВД ДНР.

Предательница помогала местным гауляйтерам в подавлении движения сопротивления, собирая данные о местных жителях.

Кроме того, она вела учет так называемых сторожевых карточек, на которых хранилась информация об украинских патриотах.

Во время обыска правоохранители нашли “трудовую книжку”, которая подтверждает ее работу на оккупационный режим.

Источник : СБУ

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