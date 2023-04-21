Корректировал ракетные удары РФ. На Днепропетровщине суд дал 15 лет агенту Кремля на Днепропетровщине
Суд арестовал на 15 лет агента Кремля, который корректировал российские воздушные атаки на Днепропетровщине.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что именно по его наводке оккупанты пытались ударить по инфраструктуре региона в начале лета прошлого года. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты.
Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали фигуранта во время контрдиверсионных мероприятий на территории области.
– Злоумышленником является житель Марганца, который в марте прошлого года вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. После этого он начал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона, – рассказали в СБУ.
Прежде всего он пытался выявить позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.
Полученные сведения он передавал своему сыну, который входил в состав российских оккупационных группировок и участвовал в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении.
Для коммуникации с сыном предатель использовал один из мессенджеров.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Учитывая, что фигурант имеет три года непогашенной судимости, в целом он проведет за решеткой 18 лет.