СБУ задержала двух спасателей, которые во время оккупации Киевщины подожгли пожарную часть
Служба безопасности задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые помогали врагу во время оккупации Киевщины в феврале-марте 2022 года.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Злоумышленниками оказались двое должностных лиц 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области.
Во время оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.
Установлено, что во исполнение вражеского указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь.
– Таким образом, агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей. Кроме того, фигуранты сливали захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.
Именно по их наводке рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части, – говорится в сообщении.
Затем пострадавших держали в застенках местной “комендатуры РФ” до освобождения региона. Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные дома. Также фигуранты имели разрешение на беспрепятственное передвижение по территории района.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.