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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Турецкий город Кахраманмараш, пострадавший от землетрясения, накрыл мощный шторм – что известно

Туреччина шторм
Фото: Getty Images

Город Кахраманмараш, расположенный на юго-востоке Турции накрыл мощный шторм. По предварительной информации, погиб один человек, по меньшей мере 44 пострадали.

Об этом сообщает турецкое издание CNNturk. 

– Восемь пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, сильный ветер повалил около 170 палаток. В них жили люди, пострадавшие от масштабных разрушительных землетрясений, накрывших Турцию в начале февраля 2023 года.

Кроме того, ураган сорвал кровли некоторых зданий в районе Пазарджик.

Провинция Кахраманмараш больше всего пострадала во время землетрясений 6 февраля. Там был эпицентр второго мощного землетрясения магнитудой более 7, город оказался практически разрушенным, погибли тысячи людей.

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