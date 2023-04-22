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Валентина Летяк, редактор ленты

В Виннице женщина взялась присмотреть за ребенком знакомых, а вернула мертвого младенца

Немовля
Фото: Pixabay

Убийство по неосторожности — в Виннице полиция задержала 33-летнюю женщину, которая взялась присмотреть за трехмесячным ребенком своих знакомых, а через два дня вернула мертвого младенца. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть была насильственной.

По данным следствия, 17 апреля супруги отдали своего ребенка знакомой, чтобы присмотрела. Но на следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не удержала малыша — он упал на асфальт и умер от полученных травм.

19 апреля женщина передала тело мальчика 35-летней матери, которая сразу же сообщила в полицию о смерти ее ребенка.

Винничанке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) и поместили ее в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Источник: Нацполиция
Вінниця, Убийство, Немовля, Смерть
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