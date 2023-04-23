Обещал “встречу с Иисусом”. В Кении будут судить пастора, который заморил более двух десятков человек голодом
В Кении перед судом предстанет лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге, который призывал верующих голодать, чтобы “встретиться с Иисусом”.
Проповедника арестовали 15 апреля после обнаружения четырех тел людей, которые, вероятно, умерли от голода.
Следователи выяснили, что лидер секты Пол Маккензи Нтенге убеждал верующих, которые желали встречи с Иисусом, что этого можно достичь, умерев от голода, а прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.
В ходе расследования правоохранители эксгумировали 21 тело вблизи прибрежного города Малинд. По данным полиции, среди жертв есть дети.
– В одной из могил, как полагают, находятся тела пятерых членов одной семьи — трех детей и их родителей, – говорится в сообщении.
Как пишет издание, многие последователи Маккензи по религиозным убеждениям отказываются сотрудничать с правоохранителями и скрываются от следствия.
До суда Пол Маккензи Нтенге будет находиться под стражей. Своей вины мужчина не признает и настаивает на том, что закрыл свою церковь еще в 2019 году.
Правоохранители отмечают, что в рамках следствия патологоанатомы возьмут образцы ДНК и проведут тесты, чтобы определить, умерли ли жертвы от голода.
Напомним, с 2017 года полиция Кении возбуждала против Маккензи дела по различным обвинениям, однако он оставался на свободе. В марте пастора арестовали по подозрению в причастности к смерти двух детей от голода.
Фото: Reuters