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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Обещал “встречу с Иисусом”. В Кении будут судить пастора, который заморил более двух десятков человек голодом

Кенія ексгумація

В Кении перед судом предстанет лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге, который призывал верующих голодать, чтобы “встретиться с Иисусом”.

Проповедника арестовали 15 апреля после обнаружения четырех тел людей, которые, вероятно, умерли от голода.

Следователи выяснили, что лидер секты Пол Маккензи Нтенге убеждал верующих, которые желали встречи с Иисусом, что этого можно достичь, умерев от голода, а прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.

В ходе расследования правоохранители эксгумировали 21 тело вблизи прибрежного города Малинд. По данным полиции, среди жертв есть дети.

– В одной из могил, как полагают, находятся тела пятерых членов одной семьи — трех детей и их родителей, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, многие последователи Маккензи по религиозным убеждениям отказываются сотрудничать с правоохранителями и скрываются от следствия.

До суда Пол Маккензи Нтенге будет находиться под стражей. Своей вины мужчина не признает и настаивает на том, что закрыл свою церковь еще в 2019 году.

Правоохранители отмечают, что в рамках следствия патологоанатомы возьмут образцы ДНК и проведут тесты, чтобы определить, умерли ли жертвы от голода.

Напомним, с 2017 года полиция Кении возбуждала против Маккензи дела по различным обвинениям, однако он оставался на свободе. В марте пастора арестовали по подозрению в причастности к смерти двух детей от голода.

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Обещал “встречу с Иисусом”. В Кении будут судить пастора, который заморил более двух десятков человек голодом

Фото: Reuters

Источник: Reuters
Голод, Голодування, Кения, Релігія, Смерть
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