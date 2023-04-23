В ночь на 23 апреля оккупанты снова обстреляли Славянск, что в Донецкой области.

Ракета С-300 попала по микрорайону Лесной, вблизи карьера. Пострадали несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщают в Славянской городской военной администрации.

В связи с высокой ракетной опасностью глава Славянской общины Вадим Лях призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

– В Пасхальные дни воздержитесь от посещения кладбищ и мест массового скопления людей, – призвал он.

Напомним, накануне российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области дроном со взрывным снарядом. К счастью, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-й день. Следить за тем, где сейчас идут бои, можно по онлайн-карте боевых действий.

Фото: Славянская ГВА

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