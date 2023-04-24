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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины — что известно

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины — что известно
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и других.

– Масштабных разрушений, жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, – говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.

На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. ВСУ надежно держат свои позиции и дают отпор любым попыткам российских оккупантов улучшить свое тактическое положение.

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Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Харьковщины — что известно

Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
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