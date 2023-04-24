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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно

згоріла церква
Фото: Нацполиция

В ночь на 24 апреля в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области произошел пожар в церкви УПЦ (МП). Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге.

Об этом сообщают в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) в Facebook и полиция Черновицкой области.

– Этой ночью сожгли один из самых красивых храмов Вижницкого района, храм Иова Почаевского в селе Милиево, что на Буковине. Подожгли храм — профессионально, без шансов на спасение, – рассказали в епархии.

В полиции сообщили, что огонь из храма распространился на магазин рядом. Подозреваемого в поджоге оперативно задержали. Злоумышленником оказался 34-летний житель села Испас.

Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Фото: Нацполіція
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Фото: Нацполіція
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Фото: Нацполіція
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Фото: Нацполіція
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Фото: Нацполіція
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно
Сгорела дотла. На Буковине подожгли церковь УПЦ МП — что известно

Сейчас с мужчиной проводят первоочередные следственные действия и устанавливают мотивы совершенного.

По данному факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ.

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Пожежа

Буковина, Поджег, Пожар, УПЦ МП, Церква, Черновицкая область
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