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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Моринцах во время пожара погиб четырехлетний ребенок

Пожежа
Фото: ГСЧС

Около полуночи 25 апреля в селе Моринцы Черкасской области вспыхнул пожар в жилом доме.

Огонь охватил деревянные полы и домашние вещи.

Во время пожара погиб четырехлетний ребенок.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Спасатели настоятельно рекомендуют людям, которые из-за нестабильных погодных условий все еще обогревают свои дома, в частности с использованием печного отопления, следить за исправностью печи, не допускать ее перегрева, контролировать, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин, и регулярно прочищать дымоходы.

Источник: ГСЧС
Пожар, Черкаська область
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