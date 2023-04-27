Выбросила 3-летнего сына с 8 этажа: в Киеве осуждена женщина

К 11 годам тюрьмы приговорили женщину, которая выкинула из окна восьмого этажа своего трехлетнего ребенка. Такое решение вынес суд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

— При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева 40-летняя жительница столицы приговорена к 11 годам лишения свободы за совершение законченного покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), — говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2021 года обвиняемая после ссоры по телефону с гражданским мужем открыла в квартире окно и начала выбрасывать с восьмого этажа вещи.

— Сразу после этого женщина взяла на руки своего трехлетнего сына и, подойдя к открытому окну, перевернула тело малолетнего ребенка через подоконник и выпустила его из рук, — информируют в пресс-службе.

Из-за падения с большой высоты мальчик получил серьезные травмы, но благодаря своевременному реагированию правоохранителей, медиков и свидетелей происшествия выжил. Ребенок находится под опекой родственников, он в удовлетворительном состоянии.

— В суде обвиняемая свою вину отрицала, отмечая, что мальчик якобы сам выпал из окна. Однако суд допросил ряд свидетелей, показания которых опровергали версию обвиняемой. Проведенной экспертизой женщина признана вменяемой, — добавляют в прокуратуре.

До вступления приговора суда женщина будет оставаться под стражей.

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