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Юля Захарченко, редактор ленты

Армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Черниговской области – ОК Север

Армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по Черниговской области – ОК Север

В Черниговской области авиация российских войск нанесла удары управляемыми авиабомбами по приграничным территориям региона.

По данным Оперативного командования Север, зафиксировано по меньшей мере три удара по населенному пункту Костобобров, вероятно, УАБ выпущены из двух вражеских самолетов.

— С 15:30 до 15:35 зафиксировано три прилета, вероятно, УАБ выпущены из двух самолетов, по н. п. Костобобров, — говорится в сообщении.

По информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, из них двое горят. Информация о вероятных пострадавших сейчас уточняется.

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Фото: ОК Север

авіація РФ, Война в Украине, Черниговская область
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