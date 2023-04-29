18 ножевых ранений: на Киевщине мужчина убил знакомого из-за давнего конфликта

На одной из улиц города Фастов Киевской области было обнаружено окровавленное тело 45-летнего мужчины. Потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Как выяснилось, 43-летний мужчина нанес 18 ранений ножом в область шеи и лица своему оппоненту на фоне давнего конфликта. Фигурант оставил изуродованное тело и скрылся.

Благодаря оперативным мерам по поиску и установлению лица, причастного к совершению убийства, полицейские задержали злоумышленника.

– По месту жительства работники управления уголовного розыска и Фастовского управления полиции Киевщины изъяли одежду обидчика, на которой остались следы совершения преступления, – говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Киевской области.

Его поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

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