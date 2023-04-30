Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство

Следователи идентифицировали еще шестерых оккупантов-мародеров, которые во время временной оккупации села Богдановка Киевской области, жестоко обращались с гражданским населением, угрожали расправой и отбирали у гражданских ценные вещи.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным следствия, захватчики врывались в дома людей и под угрозой оружия забирали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже предметы гигиены, в том числе электрические зубные щетки хозяев, которые уже использовались. Из гаражей россияне воровали малогабаритную технику: велосипеды и мопеды.

Установлено, что военные преступники обобрали 18 помещений местных жителей. В конце марта 2022 года, отступая, захватчики вывезли награбленное на территорию России.

– Фигурантам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны), – говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт в отношении шестерых военных преступников направлен в Броварской районный суд. Им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, суд вынес приговор заместителю командира воинской части Воздушных сил ВС РФ, бомбившему Харьковскую телебашню. Он получил 12 лет тюрмы.

Источник : МВД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.