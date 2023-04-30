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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство

судитимуть окупантів
Фото: МВД

Следователи идентифицировали еще шестерых оккупантов-мародеров, которые во время временной оккупации села Богдановка Киевской области, жестоко обращались с гражданским населением, угрожали расправой и отбирали у гражданских ценные вещи.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным следствия, захватчики врывались в дома людей и под угрозой оружия забирали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже предметы гигиены, в том числе электрические зубные щетки хозяев, которые уже использовались. Из гаражей россияне воровали малогабаритную технику: велосипеды и мопеды.

Установлено, что военные преступники обобрали 18 помещений местных жителей. В конце марта 2022 года, отступая, захватчики вывезли награбленное на территорию России.

– Фигурантам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны), – говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт в отношении шестерых военных преступников направлен в Броварской районный суд. Им грозит до 12 лет заключения.

Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Фото: МВС
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Фото: МВС
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Фото: МВС
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Фото: МВС
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Фото: МВС
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство
Гаджеты, украшения и даже использованные электрощетки. Еще шесть оккупантов отправятся за решетку за мародерство

Напомним, суд вынес приговор заместителю командира воинской части Воздушных сил ВС РФ, бомбившему Харьковскую телебашню. Он получил 12 лет тюрмы.

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СБУ

Источник: МВД
Армия России, Война в Украине, Військові злочини, Киевская область, Російська агресія
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