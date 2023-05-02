Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Запорожье во время тревоги прогремел взрыв
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Суспільне. Запоріжжя.
Сейчас тревога звучит в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Ранее сегодня россияне обстреляли села Кизомыс и Велетенское в Херсонской области.
Известно, что погиб 28-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Их госпитализировали.
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