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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Запорожье во время тревоги прогремел взрыв

В Запорожье во время тревоги прогремел взрыв
Фото: Depositphotos

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне. Запоріжжя.

Сейчас тревога звучит в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее сегодня россияне обстреляли села Кизомыс и Велетенское в Херсонской области.

Известно, что погиб 28-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Их госпитализировали.

Взрыв, Запорожье
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