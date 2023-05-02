В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне. Запоріжжя.

Сейчас тревога звучит в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее сегодня россияне обстреляли села Кизомыс и Велетенское в Херсонской области.

Известно, что погиб 28-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Их госпитализировали.

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