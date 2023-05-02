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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Столкнулись более 90 авто: в США из-за пылевой бури произошло ДТП с пострадавшими

Столкнулись более 90 авто: в США из-за пылевой бури произошло ДТП с пострадавшими

В Иллинойсе США пыльная буря буквально ослепила водителей, что привело к масштабному цепному ДТП, во время которого десятки автомобилей врезались друг в друга. В результате аварии погибли шесть человек.

Отмечается, что из-за пыльной бури видимость снизилась практически до нуля. Из-за этого на одной из трасс столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и 30 коммерческих авто, а также многочисленные тягачи с прицепами.

В следствии ДТП загорелись два большегрузных автомобиля, что еще больше усилило дымку.

Местные власти сообщают, что более 30 человек оказались в больнице с травмами, от незначительных до опасных для жизни. Среди пациентов как взрослые люди, так и старики и дети.

Источник: Reuters
ДТП, Природні явища, США
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