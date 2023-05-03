Погибли восемь детей: в Белграде ученик устроил стрельбу в школе

В Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в школе, в результате которой известно о по меньшей мере девяти погибших, среди которых восемь детей и один охранник.

Инцидент произошел в муниципалитете Врачар в сербской столице Белград.

Сербские СМИ пишут, что ученик седьмого класса школы Владислав Рибникар пришел в заведение вооруженным. После убийства охранника он застрелил трех учениц в коридоре. Тогда подросток ворвался в кабинет истории и открыл там огонь. Это все продолжалось около пяти минут.

МВД Сербии подозревает, что он стрелял из ружья своего отца. Известно также, что его задержала полиция.

Сообщается о 15 раненых. Известно, что троих пострадавших детей госпитализировали в детскую университетскую клинику, двое в стабильном состоянии, а еще один ребенок в тяжелом состоянии.

Serbie : Au moins 8 personnes, dont 7 enfants, seraient mortes suite à une fusillade dans une école à Belgrade où un adolescent de 14 ans est entré dans l’école Vladislav Ribnikar du centre de Belgrade vers 08h00 locales et a ouvert le feu sur ses camarades, selon les médias. pic.twitter.com/TK8CY9kGjz — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 3, 2023

Издание Новости сообщило, что парень, который устроил стрельбу, накануне был на дне рождения школьного друга. Ученики, которые были там также сказали, что подросток вел себя вполне нормально, и они не заметили в нем ничего, что вызвало бы подозрения.

Тамошние СМИ со ссылки на рассказы других детей пишут, что парень был отличником, тихим и замкнутым. В школе его называли “ботаном”. Отмечается, что он получил единицу по истории, что его раздражало. Друзья якобы из-за этого его дразнили.

Источники: Telegraf, Republika, Новости

Фото: Новости

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