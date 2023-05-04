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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике

літак

Из Украины пытались вывезти разобранный самолет CESSNA модели 182M, в грузовике.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской таможни.

Отмечается, что перевозчик подал документы, согласно которым в Румынию якобы должны были отправить фюзеляж и крылья самолета Cessna, который был в использовании. Запчасти по документам оценивались в €9000.

Однако, при осмотре груза киевские таможенники определили, что заявленный к таможенному оформлению товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

Также кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета, а именно: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопной системы двигателя и тому подобное. То есть по сути груз представляет собой самолет CESSNA модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования.

Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике
Разобрали по частям. Из Украины пытались вывезти самолет CESSNA в грузовике

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

Фото: Киевская таможня

Киевская область, Літаки, Таможня
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