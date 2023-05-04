Дело Краяна. Мэра Одессы Труханова арестовали – САП

4 мая Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 суток городского голову Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в растрате более 92 млн грн при покупке административного здания обанкротившегося завода Краян, а котором сейчас расположен Центр предоставления админуслуг и некоторые подразделения горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

– Дело одесского Краяна — городской голова Одессы взят под стражу. Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда, –говорится в сообщении.

Как рассказали в САП, поскольку обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом ранее, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

Напомним, дело Краяна рассматривается уже во второй раз. В июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор городскому голове Геннадию Труханову по этому же делу. Тогда суд также оправдал заместителя городского головы Павла Вугельмана и других чиновников мэрии.

В 2020 году Труханова обвиняли в недостоверном декларировании имущества на 16 млн грн. Высший антикоррупционный суд закрыл дело одесского городского головы за недостатком доказательств.

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