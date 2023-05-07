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Юля Захарченко, редактор ленты

В Днепре прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

В Днепре прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
Фото: Depositphotos

В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги на территории области.

По предварительным данным, в Днепре работают силы и системы противовоздушной обороны. В городе объявлена воздушная тревога.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Днепре 6 мая 2023 — что известно о взрывах в Днепре

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Война в Украине, Взрыв, Днепр, Днепропетровская область
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