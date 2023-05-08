Нуждается в проверкеЮля Захарченко, редактор ленты
В Херсоне после взрывов частично пропал свет
В Херсоне прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По предварительным данным, в городе частично исчезло электроснабжение после взрывов, сообщают местные жители.
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Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев