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Юля Захарченко, редактор ленты

В Ростове-на-Дону прогремели взрывы: над военным госпиталем поднимается дым

Вибух
Фото: Depositphotos

В российском Ростове-на-Дону прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, над военным госпиталем поднимается густой и черный дым.

Местные жители утверждают, что они слышали по меньшей мере пять взрывов. Российская сторона пока не комментирует ситуацию.

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військовослужбовці, Взрыв, госпіталізація, Ростов-на-Дону
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