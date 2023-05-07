Нуждается в проверкеЮля Захарченко, редактор ленты
В Ростове-на-Дону прогремели взрывы: над военным госпиталем поднимается дым
В российском Ростове-на-Дону прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, над военным госпиталем поднимается густой и черный дым.
Местные жители утверждают, что они слышали по меньшей мере пять взрывов. Российская сторона пока не комментирует ситуацию.
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Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев