Нападал на подростков: в Житомире суд отправил за решетку россиянина
В Житомире к 11 годам заключения приговорили россиянина, который совершил серию разбойных нападений на подростков.
Об этом сообщают в Житомирской окружной прокуратуре.
Ювенальные прокуроры в суде доказали, что неоднократно судимый уроженец города Якутск, гражданин России, находясь на испытательном сроке за предыдущее преступление, в течение декабря 2022 — января 2023 совершил серию разбойных нападений на несовершеннолетних и краж.
Для нападений злоумышленник выбирал слабых за себя. Встретив январского дня несовершеннолетнего на одной из центральных улиц Житомира, попросил сигарету и деньги, а затем, угрожая ножом, отобрал у парня мобильный телефон.
Через несколько дней обвиняемый совершил разбойное нападение на 14-летнего подростка. Опять угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон.
Среди пострадавших — и житомирянка, у которой он похитил велосипед, а также знакомый, с которым он сначала распивал спиртные напитки, а затем “прихватил” с собой еще и бензопилу.
– По публичного обвинения ювенальными прокурорами Житомирской окружной прокуратуры местного жителя признан виновным в разбойных нападениях и кражах (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 УКУ), – сообщили в прокуратуре.
Он приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев