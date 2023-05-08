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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Нападал на подростков: в Житомире суд отправил за решетку россиянина

суд
Фото: Pixabay

В Житомире к 11 годам заключения приговорили россиянина, который совершил серию разбойных нападений на подростков.

Об этом сообщают в Житомирской окружной прокуратуре.

Ювенальные прокуроры в суде доказали, что неоднократно судимый уроженец города Якутск, гражданин России, находясь на испытательном сроке за предыдущее преступление, в течение декабря 2022 — января 2023 совершил серию разбойных нападений на несовершеннолетних и краж.

Для нападений злоумышленник выбирал слабых за себя. Встретив январского дня несовершеннолетнего на одной из центральных улиц Житомира, попросил сигарету и деньги, а затем, угрожая ножом, отобрал у парня мобильный телефон.

Через несколько дней обвиняемый совершил разбойное нападение на 14-летнего подростка. Опять угрожая ножом, отобрал деньги и мобильный телефон.

Среди пострадавших — и житомирянка, у которой он похитил велосипед, а также знакомый, с которым он сначала распивал спиртные напитки, а затем “прихватил” с собой еще и бензопилу.

– По публичного обвинения ювенальными прокурорами Житомирской окружной прокуратуры местного жителя признан виновным в разбойных нападениях и кражах (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 УКУ), – сообщили в прокуратуре.

Он приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Нападал на подростков: в Житомире суд отправил за решетку россиянина

Житомирская область, Прокуратура, Суд, Украина
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