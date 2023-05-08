Ночная атака дронов на Киевскую область. Повреждены дома и линии электропередач
В ночь на 8 мая российские оккупанты атаковали Киевскую область с БпЛА. Во время воздушной тревоги активно работало ПВО. К счастью, фактов попаданий в области не зафиксировано, информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Он рассказал, что в результате падения обломков в одной из общин есть незначительные повреждения частного дома. Еще в одной из общин повреждены линии электросетей.
– Все повреждения будут оперативно ликвидированы, – отметил председатель ОГА.
Кроме того, по предварительным данным, в нескольких общинах в результате падения обломков беспилотников было возгорание сухой травы. Пожары оперативно ликвидированы.
Также поступила информация о незначительных повреждениях двух легковых автомобилей.
– Спасибо силам ПВО! Спасибо всем защитникам Украины за ежедневный подвиг ради каждого из нас, – резюмировал Кравченко.
Напомним, во время ночной атаки дронов на столицу пострадали пять человек. Двое из них в больнице, одного из раненых прооперировали, его состояние стабильное.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев