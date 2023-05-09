В Днепре прогремело уже несколько взрывов, работает ПВО
В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
Обновлено в 22:32. В Днепре прогремело уже несколько взрывов, сообщил мэр Борис Филатов.
Обновлено в 22:26. В Днепропетровской области снова прогремели мощные взрывы.
Обновлено в 22:24. Сейчас воздушная угроза еще остается. Жителей призывают находиться в укрытиях.
— Угроза еще сохраняется. Держимся. Верим в наши силы ПВО, — отметил глава ДОР Николай Лукашук.
Обновлено в 22:17. В Днепропетровской области работают силы и средства противовоздушной обороны, сообщили в ОВА.
— ПВО — сила, — говорится в сообщении областной военной администрации.
Обновлено в 22:07. Стоит отметить, что в Днепре взрывы прозвучали во время сигнала воздушной угрозы. Сейчас он объявлен в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Луганской областях, Александровском районе Кировоградской области и временно оккупированном Крыму.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая