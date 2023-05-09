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Юля Захарченко, редактор ленты

В Днепре прогремело уже несколько взрывов, работает ПВО

Вибух
Фото: Pexels

В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

Обновлено в 22:32. В Днепре прогремело уже несколько взрывов, сообщил мэр Борис Филатов.

Обновлено в 22:26. В Днепропетровской области снова прогремели мощные взрывы.

Обновлено в 22:24. Сейчас воздушная угроза еще остается. Жителей призывают находиться в укрытиях.

— Угроза еще сохраняется. Держимся. Верим в наши силы ПВО, — отметил глава ДОР Николай Лукашук.

Обновлено в 22:17. В Днепропетровской области работают силы и средства противовоздушной обороны, сообщили в ОВА.

— ПВО — сила, — говорится в сообщении областной военной администрации.

Обновлено в 22:07. Стоит отметить, что в Днепре взрывы прозвучали во время сигнала воздушной угрозы. Сейчас он объявлен в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Луганской областях, Александровском районе Кировоградской области и временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Днепре 8 мая 2023 — что известно о взрывах в Днепре

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Война в Украине, Взрыв, Днепр, Днепропетровская область
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