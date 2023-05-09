В Сумской области раздаются взрывы: предварительно, атака управляемыми авиабомбами
В Сумской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
По предварительной информации, российские войска снова атакуют Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.
Стоит отметить, что по состоянию на сейчас объявлен сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Луганской областях, Александровском районе Кировоградской области и во временно оккупированном Крыму.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая