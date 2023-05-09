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Юля Захарченко, редактор ленты

В Сумской области раздаются взрывы: предварительно, атака управляемыми авиабомбами

В Сумской области раздаются взрывы: предварительно, атака управляемыми авиабомбами
Фото: Pexels

В Сумской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала масштабной воздушной тревоги на территории Украины.

По предварительной информации, российские войска снова атакуют Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас объявлен сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Луганской областях, Александровском районе Кировоградской области и во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Сумской области 8 мая 2023 — что известно о взрывах в Сумской области

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Война в Украине, Взрыв, Сумская область
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