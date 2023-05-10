Глава Полтавского райсуда работала на ФСБ: СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров

СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров главы Полтавского районного суда с кураторами из ФСБ РФ, которым она “сливала” информацию об украинских защитниках на Юге страны.

На основании собранных доказательств фигурантке объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Предательницу разоблачили сотрудники спецслужбы в апреле 2023 года.

По данным следствия, судья по собственной воле вышла на ФСБ еще в начале полномасштабного вторжения.

В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде и даже рекомендовала российскому куратору кандидатуры гауляйтеров города и руководителей одной из больниц.

Известно также, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения Азов из Мариуполя в район Мангуша.

Злоумышленница призывала других работников суда поддержать оккупантов и сотрудничать с ними.

Высший совет правосудия решил отстранить фигурантку от занимаемой должности.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник : СБУ

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