Глава Полтавского райсуда работала на ФСБ: СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров
СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров главы Полтавского районного суда с кураторами из ФСБ РФ, которым она “сливала” информацию об украинских защитниках на Юге страны.
На основании собранных доказательств фигурантке объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Предательницу разоблачили сотрудники спецслужбы в апреле 2023 года.
По данным следствия, судья по собственной воле вышла на ФСБ еще в начале полномасштабного вторжения.
В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде и даже рекомендовала российскому куратору кандидатуры гауляйтеров города и руководителей одной из больниц.
Известно также, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения Азов из Мариуполя в район Мангуша.
Злоумышленница призывала других работников суда поддержать оккупантов и сотрудничать с ними.
Высший совет правосудия решил отстранить фигурантку от занимаемой должности.
Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников