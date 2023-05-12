Нуждается в проверкеЛилия Стрилец, главный редактор
В Запорожье слышны звуки взрывов
О звуках взрывов в Запорожье сообщают местные паблики, официальной информации нет. Пишут о возможных обстрелах из С-300.
До этого в области была объявлена воздушная тревога.
Воздушная опасность длилась почти полчаса, она отменена в 2:47.
Полномасштабная война в Украине длится уже 443 сутки.
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