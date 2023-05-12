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Лилия Стрилец, главный редактор

В Запорожье слышны звуки взрывов

Робота ППО

О звуках взрывов в Запорожье сообщают местные паблики, официальной информации нет. Пишут о возможных обстрелах из С-300.

До этого в области была объявлена воздушная тревога.

Воздушная опасность длилась почти полчаса, она отменена в 2:47.

Полномасштабная война в Украине длится уже 443 сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в текстовой трансляции Фактов ICTV.

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Взрыв, Запорожье
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