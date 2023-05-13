Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Не только технический сбой: эксперт назвал возможные причины инцидента с Bayraktar над Киевом
Происшествия Срочно
Срочно
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку

обстріл Костянтинівки

В субботу, 13 апреля, российская армия в очередной раз обстреляла Константиновку, что в Донецкой области. Двое людей погибли, среди них 15-летняя девушка. 11 жителей получили ранения, среди них двое подростков.

– Сегодня в середине дня россияне обстреляли город из артиллерии и смерчей. Полностью разрушен один частный дом, повреждены четыре многоэтажки, три частных дома, два магазина, админздание и учреждение культуры, – сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что второй день подряд россияне наносят массированные удары по Константиновке.

Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Фото: Павло Кириленко
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Фото: Павло Кириленко
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Фото: Павло Кириленко
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Фото: Павло Кириленко
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку

– Без сомнения, они будут продолжать бить по гражданским, пока мы их не выгоним с нашей земли. Не рискуйте собственной жизнью! Эвакуируйтесь, – подчеркнул Кириленко.

Напомним, под утро в Хмельницком прогремела серия взрывов, в результате вражеского обстрела 30 человек получили ранения.

Читайте также
В поселке Юбилейном в окрестностях Луганска прогремел взрыв: что известно
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку

Война в Украине, Донецкая область, загиблі, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Немецкий депутат призвал разрешить Украине наносить удары по территории РФ
Українські військові
Ежедневно 1000 снарядов только в Бахмуте: в ЕС пообещали ускорить поставки боеприпасов
Жозеп Боррель
Есть очень важные решения по защите нашего неба. Зеленский о визите в Италию
Володимир Зеленський
Нужен справедливый мир, а не капитуляция: Мелони о прекращении войны в Украине
премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает
мобільні групи ППО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь