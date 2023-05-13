Двое погибших, 11 раненых. Россияне обстреляли Константиновку

В субботу, 13 апреля, российская армия в очередной раз обстреляла Константиновку, что в Донецкой области. Двое людей погибли, среди них 15-летняя девушка. 11 жителей получили ранения, среди них двое подростков.

– Сегодня в середине дня россияне обстреляли город из артиллерии и смерчей. Полностью разрушен один частный дом, повреждены четыре многоэтажки, три частных дома, два магазина, админздание и учреждение культуры, – сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что второй день подряд россияне наносят массированные удары по Константиновке.

– Без сомнения, они будут продолжать бить по гражданским, пока мы их не выгоним с нашей земли. Не рискуйте собственной жизнью! Эвакуируйтесь, – подчеркнул Кириленко.

Напомним, под утро в Хмельницком прогремела серия взрывов, в результате вражеского обстрела 30 человек получили ранения.

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