Взрыв в Киеве — в городе тревога

В Киеве слышны звуки взрывов. Ранее в городе были объявлены тревоги, а мониторинговые паблики сообщали о присутствии дронов в воздушном пространстве.

Сейчас тревога еще есть, сообщают о враждебной активности в воздухе.

В этот же час были слышны взрывы в Киевской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

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