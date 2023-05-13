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Взрыв в Киеве — в городе тревога
В Киеве слышны звуки взрывов. Ранее в городе были объявлены тревоги, а мониторинговые паблики сообщали о присутствии дронов в воздушном пространстве.
Сейчас тревога еще есть, сообщают о враждебной активности в воздухе.
В этот же час были слышны взрывы в Киевской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
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