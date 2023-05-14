Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В районе железнодорожного вокзала в Донецке прогремели взрывы
В районе железнодорожного вокзала на территории временно оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы.
По предварительным данным, в небе над городом после взрывов поднялся густой и черный дым.
Пользователи социальных сетей начали распространять соответствующие кадры. На снимках можно заметить, что над небом нависло облако дыма.
Сейчас неизвестно, есть ли потери российской армии в результате взрывов в Донецке, однако информация уточняется.
Читайте такжеОн уже имел такую возможность: Зеленский ответил на заявление Трампа о “прекращении войны за 24 часа”
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.