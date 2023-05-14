В районе железнодорожного вокзала в Донецке прогремели взрывы

В районе железнодорожного вокзала на территории временно оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, в небе над городом после взрывов поднялся густой и черный дым.

Пользователи социальных сетей начали распространять соответствующие кадры. На снимках можно заметить, что над небом нависло облако дыма.

Сейчас неизвестно, есть ли потери российской армии в результате взрывов в Донецке, однако информация уточняется.

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