В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Возле рынка в Запорожье вооруженные мужчины напали на украинских военных — один из воинов получил ножевое ранение.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Запорожской области.
Инцидент произошел 15 мая около 16:00 на автостоянке возле городского рынка. Конфликт разгорелся между военными и неизвестными мужчинами. Последние начали стрельбу из охотничьего и автоматического оружия.
После чего неизвестные мужчины скрылись на автомобилях в неизвестном направлении. Один из военных получил ножевые ранения, его госпитализировали.
Несмотря на то, что злоумышленники сбежали, правоохранители их разыскали и задержали на одном из блокпостов Запорожской области. Подозреваемые 1976 и 2001 годов рождения.
Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские разыскивают еще двух подозреваемых.
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