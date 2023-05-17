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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Николаеве арестовали на 2 месяца владелицу батута, на котором погиб ребенок

дівчинка на батуті
Фото: Pixabay

В Николаеве Заводской районный суд избрал меру пресечения владелице аттракциона, на котором погиб ребенок. Женщину взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

— Да, предпринимательницу задержали на два месяца без права внесения залога, — сказали в полиции.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проводится ряд экспертиз. В полиции отметили, что детали дела обнародуют позже.

В Николаеве арестовали на 2 месяца владелицу батута, на котором погиб ребенок

Фото: Полиция Николаевской области

Владелицу аттракциона подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Недавно стало известно о трагической смерти четырехлетней девочки в Николаеве. Начальник полиции Николаевской области сообщил, что ребенок погиб во время игры на батуте в детском городке Сказка.

Источник: Укринформ
Николаев, Полиция, Смерть
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