В Николаеве арестовали на 2 месяца владелицу батута, на котором погиб ребенок
В Николаеве Заводской районный суд избрал меру пресечения владелице аттракциона, на котором погиб ребенок. Женщину взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
— Да, предпринимательницу задержали на два месяца без права внесения залога, — сказали в полиции.
Сейчас продолжается досудебное расследование, проводится ряд экспертиз. В полиции отметили, что детали дела обнародуют позже.
Владелицу аттракциона подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Недавно стало известно о трагической смерти четырехлетней девочки в Николаеве. Начальник полиции Николаевской области сообщил, что ребенок погиб во время игры на батуте в детском городке Сказка.
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