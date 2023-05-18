На Киевщине мошенник обманул своего шурина-военного более чем на $12 тыс.

В Ржищеве Киевской области 32-летний мошенник воспользовался доверием военного и присвоил более $12 тыс.

Об инциденте сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram-канале.

Правоохранители выяснили, что военный переводил деньги своему родственнику для хранения. В то же время злоумышленник ими распоряжался по своему усмотрению, а сам отчитывался потерпевшему, что якобы переводит деньги в валюту, как тот и просил.

— У моей жены же брат, сейчас он служит в ВСУ. Свои заработанные деньги он пересылал мне, для того чтобы я менял на доллары США и откладывал ему на строительство. Вместо этого я вкладывал деньги в криптовалюту для собственного обогащения, — признался злоумышленник правоохранителям.

Когда же пришло время отдавать средства, то злоумышленник сымитировал похищение суммы из своего салона автомобиля. О своей схеме он подробно рассказал правоохранителям после задержания.

Отмечается, что по факту мошенничества следователи полиции Киевщины проводят досудебное расследование.

Источник: Андрей Небытов

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