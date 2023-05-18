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Утро в оккупированном Мелитополе началось с хлопка: что известно о взрыве

Вибух
Фото: Depositphotos

Сегодня на рассвете в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные жители.

По их словам, громко было в 05:30 в нижней части города — в районе женской колонии, которая расположена на улице Невского в Мелитополе.

Пока местные “власти” не прокомментировали взрыв.

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12 мая в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. По словам городского головы Ивана Федорова, в очередной раз прилетело оккупантам.

Война в Украине, Взрыв, Мелітополь
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