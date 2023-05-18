Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка

насилля
Фото: Pixabay, Офис генпрокурора

На Днепропетровщине следователи сообщили о подозрении мужчине, который пытал и держал на цепи пятилетнего пасынка.

По данным следствия, в течение месяца подозреваемый, якобы “за плохое поведение”, неоднократно бил мальчика по голове и телу. Он держал его прикованным металлической цепью к стене. На теле и руках ребенка остались множественные ссадины и синяки.

Во время очередных пыток соседи услышали крик мальчика и вызвали полицию.

В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты металлическая цепь и крюки, которые мужчина использовал для воспитания.

– По результатам следственных мероприятий и допроса ребенка с использованием методики Зеленая комната, которая основывается на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий подозреваемым подтвердилась, – сообщают в прокуратуре.

Сейчас мальчик находится у родного отца.

Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Фото: Офіс генпрокурора
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Фото: Офіс генпрокурора
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Фото: Офіс генпрокурора
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Фото: Офіс генпрокурора
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Фото: Офіс генпрокурора
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка

Под процессуальным руководством Никопольской окружной прокуратуры Днепропетровской области сообщено о подозрении местному жителю в пытках и незаконном лишении свободы ребенка (ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УКУ). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также
Шпионил за позициями морской пехоты ВСУ. В Запорожье СБУ задержала агента Кремля
СБУ

Источник: Офис генпрокурора
Днепропетровская область, Насилля, Офис генпрокурора
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Повреждены дома, солнечные панели и линии электроснабжения: РФ обстреляла Никопольский район
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Взрывы около полуночи: в Днепропетровской области приземлены три дрона
дрон
Трамп проиграл судебное дело о сексуальных домогательствах и должен выплатить $5 млн компенсации
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Заманил в кусты и изнасиловал: во Львове педофила приговорили к 13 годам тюрьмы
хлопчик плаче
Завезли 13 тыс. гранат из РФ: экс-руководство МВД будут заочно судить по делу Майдана
Революція Гідності - Євромайдан
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
С танками и байрактарами! Как война изменила украинскую вышиванку
вишиванки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (17.05.2023)
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.05.2023)
Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь