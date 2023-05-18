Держал на цепи и бил по голове: на Днепропетровщине мужчина пытал 5-летнего пасынка

На Днепропетровщине следователи сообщили о подозрении мужчине, который пытал и держал на цепи пятилетнего пасынка.

По данным следствия, в течение месяца подозреваемый, якобы “за плохое поведение”, неоднократно бил мальчика по голове и телу. Он держал его прикованным металлической цепью к стене. На теле и руках ребенка остались множественные ссадины и синяки.

Во время очередных пыток соседи услышали крик мальчика и вызвали полицию.

В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты металлическая цепь и крюки, которые мужчина использовал для воспитания.

– По результатам следственных мероприятий и допроса ребенка с использованием методики Зеленая комната, которая основывается на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий подозреваемым подтвердилась, – сообщают в прокуратуре.

Сейчас мальчик находится у родного отца.

Под процессуальным руководством Никопольской окружной прокуратуры Днепропетровской области сообщено о подозрении местному жителю в пытках и незаконном лишении свободы ребенка (ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УКУ). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : Офис генпрокурора

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