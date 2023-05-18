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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Как шарахнет, я аж присел! Киевляне о ночной ракетной атаке армии РФ

Как шарахнет, я аж присел! Киевляне о ночной ракетной атаке армии РФ

В результате российской ракетной атаки на Киев утром 18 мая зафиксировали падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. На территории гаражного кооператива возник пожар.

На момент падения обломков российской ракеты работник гаражного кооператива Петр Вирозуб как раз был на работе. Он рассказал, что после взрыва произошло возгорание и одну машину повредило.

— Как шарахнет, я аж присел. Что-то летит сюда, черное, а куда летит — не знаю. Потом вижу, что попало на кооператив, — рассказал Петр.

Владелец авто Николай рассказал, что ему позвонили с КП и сообщили о падении обломков ракеты. По его словам, в этой ситуации главное, что люди живы и никто не пострадал.

В Бортничах рядом с детской площадкой обломок оставил большую воронку. А в некоторых квартирах, по словам местных, взрывной волной повредило окна.

— Я проснулся и вскочил с кровати. У людей повылетали окна, у кого деревянные. Пластиковые выдержали. Пусть Путин сдохнет в этой яме, — сказал местный житель Камил, глядя на воронку.

В ночь на 18 мая РФ осуществила несколько волн ракетных атак по Украине. В целом враг выпустил 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Наши защитники неба во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 29 крылатых ракет. Также сбиты два ударных беспилотника Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Фото: Суспильне

Война в Украине, Київ, Ракетные удары России
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