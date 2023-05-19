Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Происшествия
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”

Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”

В Бориспольщине Киевской области 16-летний подросток и его товарищ устроили себе смертельно опасные развлечения. Ребята катались на грузовых вагонах, после чего один из них попал в больницу.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что после такого “экстрима” одного из ребят с тяжелыми травмами обнаружили на путях. Подросток в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”

Фото: Андрей Небытов

— Призываю родителей следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни, — предостерег глава Нацполиции.

Читайте также
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”

Фото: Андрей Небытов

Киевская область, подростки, потяги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мать оставила ребенка у подруги: в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку
спіймали педофіла
Все обнаруженные воздушные цели в направлении Киева уничтожены силами ПВО — КГВА
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”
На Киевщине мошенник обманул своего шурина-военного более чем на $12 тыс.
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”
Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101
Ракета Х-101
Только на ракеты — $127,5 млн: сколько стоила РФ ночная атака по Украине 16 мая
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь