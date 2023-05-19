Катался на вагонах: на Киевщине подросток сильно травмировался во время “экстрима”

В Бориспольщине Киевской области 16-летний подросток и его товарищ устроили себе смертельно опасные развлечения. Ребята катались на грузовых вагонах, после чего один из них попал в больницу.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что после такого “экстрима” одного из ребят с тяжелыми травмами обнаружили на путях. Подросток в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

— Призываю родителей следить за досугом подростков, не допускать их участия в развлечениях, которые могут стоить жизни, — предостерег глава Нацполиции.

Фото: Андрей Небытов

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