Шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ и пограничников. В Черновцах задержали агента ГРУ

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой задержала еще одного агента главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

– Прежде всего врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в Черновцах во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта с поличным.

По данным следствия, пособником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.

После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на собственной странице в запрещенной соцсети Одноклассники.

Таким образом в феврале этого года мужчина попал в поле зрения российской военной разведки. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Находясь в Харькове, вражеский агент выполнял указания своего российского куратора по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе. Кроме того, он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

Вскоре фигурант получил новое задание — вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью поездки был шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.

Также в центре внимания злоумышленника были транспортные мосты региона — их координаты и система охраны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Источник : СБУ

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