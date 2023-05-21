Херсон под обстрелом: в городе слышны взрывы

В субботу вечером, 20 мая, в Херсоне раздаются взрывы. Есть информация, что российские оккупационные войска открыли огонь по городу.

Об этом сообщает местные паблики и мониторинговые Telegram-каналы.

Сообщается, что есть прилеты в Корабельном районе Херсона. Однако официальной информации от местных властей пока нет.

Также есть пока неподтвержденная информация, что оккупанты открыли огонь по поселку Белозерка в Херсонской области.

Следует отметить, что воздушную тревогу в регионе пока не объявляли.

Как известно, с момента деоккупации правобережья Херсонской области российские войска регулярно открывают огонь по освобожденным населенным пунктам.

На днях в Херсонской области в результате обстрелов оккупантов погиб ребенок, которого отец принес в больницу на руках, и двое мужчин. Еще два человека получили ранения.

А 3 мая войска РФ совершили массированный обстрел Херсона, ударив, в частности, по супермаркету и вокзалу. Во время атаки погиб 21 человек, впоследствии еще двое раненых скончались в больнице.

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