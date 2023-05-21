Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены

В результате очередных вражеских ударов по Купянску пострадали трое мирных жителей.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 20 мая около 18:10 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, обстрел осуществлялся РСЗО Град с зажигательными элементами с пиротехническим составом.

В результате обстрела произошло возгорание площадью 300 кв. м на территории одного из местных предприятий.

Около 19:00 военные государства-агрессора уродливо обстреляли Купянск. Предварительно, уже из артиллерии. Получили ранения две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина.

– Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ), – говорится в сообщении.

Последствия вооруженной агрессии РФ документировали прокуроры совместно со следователями Купянского РОП ГУНП в Харьковской области.

Фото: прокуратура Харькова

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