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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены

Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены

В результате очередных вражеских ударов по Купянску пострадали трое мирных жителей.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 20 мая около 18:10 российские военные в очередной раз обстреляли Купянск. По предварительным данным, обстрел осуществлялся РСЗО Град с зажигательными элементами с пиротехническим составом.

Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Фото: прокуратура Харкова
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Фото: прокуратура Харкова
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Фото: прокуратура Харкова
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Фото: прокуратура Харкова
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Фото: прокуратура Харкова
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Фото: прокуратура Харкова
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены
Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО. Три человека ранены

В результате обстрела произошло возгорание площадью 300 кв. м на территории одного из местных предприятий.

Около 19:00 военные государства-агрессора уродливо обстреляли Купянск. Предварительно, уже из артиллерии. Получили ранения две женщины 61 и 69 лет и 44-летний мужчина.

– Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ), – говорится в сообщении.

Последствия вооруженной агрессии РФ документировали прокуроры совместно со следователями Купянского РОП ГУНП в Харьковской области.

Фото: прокуратура Харькова

Война в Украине, Прокуратура, Російська агресія, Харьковская область
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