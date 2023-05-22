Под оккупированным Мариуполем прогремели взрывы — что известно

Во временно оккупированном Никопольском Мариупольского района прогремели мощные взрывы в районе между АЗС, военкоматом и выездом на Мариуполь.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, зафиксировано три прилета.

Он отмечает, что удары были на месте скопления российских оккупантов. Сейчас потери РФ в Мариупольском районе уточняются.

Андрющенко напомнил, что сегодня днем прогремели взрывы в оккупированном Бердянске, Пологах, Токмаке Запорожской области.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.