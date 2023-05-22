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Юлия Захарченко, редактор ленты

Под оккупированным Мариуполем прогремели взрывы — что известно

вибух
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Никопольском Мариупольского района прогремели мощные взрывы в районе между АЗС, военкоматом и выездом на Мариуполь.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, зафиксировано три прилета.

Он отмечает, что удары были на месте скопления российских оккупантов. Сейчас потери РФ в Мариупольском районе уточняются.

Взрывы в Никопольском 21 мая 2023 — что известно о взрывах в Никопольском

Андрющенко напомнил, что сегодня днем прогремели взрывы в оккупированном Бердянске, Пологах, Токмаке Запорожской области.

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АЗС, Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
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