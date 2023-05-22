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Пытали, обливали горючим и требовали деньги: на Киевщине задержали группу грабителей

Пытали, обливали горючим и требовали деньги: на Киевщине задержали группу грабителей
Фото: Нацполиция

В Киевской области в Бучанском и Броварском районах орудовала преступная группировка, которая совершала серию нападений на хозяев частных домов. Фигурантов разоблачила полиция.

— Так, в Ирпене злоумышленники ворвались в дом 70-летнего местного жителя, взялись беспощадно избивать, угрожать и требовать деньги. Разбойники перерыли весь дом, забрали наличные и исчезли, — говорится в сообщении Нацполиции.

А в селе Красиловка банда совершила разбойное нападение на семью предпринимателя. Вооруженные злоумышленники избили владельца дома, грозились отрезать уши, а впоследствии облили горючим и угрожали поджечь. Потерпевшие вынуждены были отдать все сбережения.

Организатором группы оказался 29-летний житель столицы, совершавший разбойные нападения вместе с двумя приспешниками. Мужчина находился в розыске за бандитизм и угон транспорта.

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Отмечается, что полиция Киевской области задержала злоумышленников в Хмельницкой области перед очередным нападением. В настоящее время два человека находятся в следственном изоляторе, третий участник преступной группировки сейчас за границей, ему заочно сообщено о подозрении.

Пытали, обливали горючим и требовали деньги: на Киевщине задержали группу грабителей

Полицейские провели 14 обысков, в ходе которых изъяли автоматическое оружие, гранаты, наручники, пластиковые хомуты, средства для отпирания дверей, банковские карты, одежду, в которой совершались разбои, и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса).

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция
Злочинність, Киевская область, Нацполиция, Ограбление
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