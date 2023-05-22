Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Подозреваемым в издевательстве и сексуальном насилии над 11-летней девочкой на Киевщине избрали меры пресечения. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
По ходатайству ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры меры пресечения избрали для пятерых подозреваемых.
— 22-летний мужчина и 15-летние девушка и парень будут находиться под стражей. Девушки в возрасте 14 и 17 лет — под круглосуточным домашним арестом, — сообщили в прокуратуре.
Напомним, четверо подростков и мужчина во время распития алкогольных напитков травили и применяли физическую силу в отношении 11-летней девочки.
По информации, трое девушек силой держали потерпевшую, а 15-летний парень совершал в отношении нее действия сексуального характера и пытался изнасиловать. Преступление снимал на телефон 22-летний мужчина.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст.152 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Источник: Киевская областная прокуратура