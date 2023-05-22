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Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения

дівчинка плаче
Фото: Pixabay

Подозреваемым в издевательстве и сексуальном насилии над 11-летней девочкой на Киевщине избрали меры пресечения. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По ходатайству ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры меры пресечения избрали для пятерых подозреваемых.

— 22-летний мужчина и 15-летние девушка и парень будут находиться под стражей. Девушки в возрасте 14 и 17 лет — под круглосуточным домашним арестом, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, четверо подростков и мужчина во время распития алкогольных напитков травили и применяли физическую силу в отношении 11-летней девочки.

По информации, трое девушек силой держали потерпевшую, а 15-летний парень совершал в отношении нее действия сексуального характера и пытался изнасиловать. Преступление снимал на телефон 22-летний мужчина.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст.152 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Киевская областная прокуратура

Изнасилование, Киевская область, Насильство, Прокуратура
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