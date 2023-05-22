Оккупанты обстреляли Купянск: две женщины получили ранения

В понедельник, 22 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Купянск Харьковской области. Есть раненые среди местного населения.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

– Враг продолжает бить по мирным жителям Харьковщины. Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили две женщины — 76 и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести, – говорится в сообщении.

Также в результате вражеского обстрела в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы.

Фото: Олег Синегубов

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