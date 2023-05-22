В Сумской области раздаются взрывы: предварительно, угроза БПЛА

В Сумской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По предварительной информации, сейчас существует угроза ударов с вражеских ударных дронов-камикадзе. Отмечается, что в Сумской области работают силы ПВО.

По последним данным, сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской областях, Александровском районе Кировоградской области и Крыму.

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