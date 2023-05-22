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В оккупированном Мариуполе ночью прогремело два взрыва

Вибух
Фото: Pexels

Во временно оккупированном Мариуполе среди ночи прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщает Telegram-канал Маріуполь.Спротив.

Взрывы прогремели в 03:28. Местные жители в мариупольских чатах массово писали о громкой ночи. Слышно было почти всюду.

Информации от так называемых властей Мариуполя пока нет.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Никопольском прогремели мощные взрывы в районе между АЗС, военкоматом и выездом в Мариуполь.

Взрыв, Мариуполь
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