Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированном Мариуполе ночью прогремело два взрыва
Во временно оккупированном Мариуполе среди ночи прогремели по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщает Telegram-канал Маріуполь.Спротив.
Взрывы прогремели в 03:28. Местные жители в мариупольских чатах массово писали о громкой ночи. Слышно было почти всюду.
Информации от так называемых властей Мариуполя пока нет.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Никопольском прогремели мощные взрывы в районе между АЗС, военкоматом и выездом в Мариуполь.
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