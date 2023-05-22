В оккупированном Севастополе слышны громкие взрывы

Во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове сообщают о громких взрывах вечером 22 мая.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 453-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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