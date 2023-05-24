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Не бывает жаль, это просто работа: пленный россиянин о расстреле гражданских в Буче

Не бывает жаль, это просто работа: пленный россиянин о расстреле гражданских в Буче
Фото: Факты ICTV, Getty Images

Российский военнопленный Андрей Медведев собственными глазами видел, как оккупанты из 104 полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии расстреляли гражданских людей на автомобилях.

Трагедия произошла 5 марта 2022 года, через девять дней после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, на улице Леха Качинского в Буче. В результате атаки тогда погибли четыре человека, среди которых двое детей. Один мужчина, которому удалось выжить, потерял ногу.

Спустя чуть больше года после трагедии, 27 марта 2023 года, Андрей Медведев в сопровождении конвоя приехал на место преступления. Там он показал следователям, как все происходило, кто стрелял, кто и откуда отдавал приказ.

Несмотря на то, что поступки его сослуживцев привели к гибели людей, он считает, что для него это лишь работа, и ему даже не было неловко от своих поступков после вторжения РФ. Журналисту Texty.org.ua удалось пообщаться с ним.

— Не бывает (жаль расстрелянных людей, — Ред.). Это просто работа, — отвечает чуть ли не с пренебрежительным смешком россиянин.

— То есть ценность человеческой жизни — то ли мужчины, то ли женщины, то ли военного, то ли гражданского — мизерная?

— Да. А как наемники из других стран едут в Африку или в Азию, и за деньги убивают — им никто вопросов не задает, — сказал российский военный.

Журналист отметил, что после этих слов, сказанных оккупантом, наступила едва ли не самая длинная пауза за время их общения.

Андрей Медведев родился 26 февраля 1990 года в городе Тверь, Российская Федерация. Ефрейтор ВС РФ. Во время вторжения в Украину занимал должность старшего стрелка-разведчика 1 батальона 104 полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

На территорию Киевской области зашел 24 или 25 февраля 2022 года с северного направления, а выходить начал 29 марта 2022 года. Андрей Медведев попал в плен в Херсонской области в сентябре 2022 года, когда ВСУ освободили правый берег региона.

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Не бывает жаль, это просто работа: пленный россиянин о расстреле гражданских в Буче

Источник: Texty.org.ua

Буча, Война в Украине, Киевская область, полон, Херсонская область
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